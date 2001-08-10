Почта России запускает функцию оплаты доставки при получении посылки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Почта России запустила в своём мобильном приложении новую функцию, которая позволяет получателям оплачивать доставку посылки непосредственно при её получении в почтовом отделении. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Почты России, отправитель может выбрать опцию «Оплата получателем» при оформлении отправления онлайн, что делает процесс более удобным для обеих сторон.

Процедура использования услуги максимально упрощена. Отправитель выбирает соответствующую опцию в приложении, заполняет необходимые данные и отправляет посылку. После того как отправление достигает пункта назначения, система автоматически уведомляет получателя через SMS или push-уведомление. При посещении почтового отделения адресат может оплатить стоимость пересылки любым удобным способом — наличными или банковской картой. По словам директора блока по управлению онлайн-каналами Почты России Дахира Семёнова, нововведение направлено на повышение удобства взаимодействия клиентов с сервисом.

Новая функция особенно актуальна в ситуациях, когда отправитель не знает точную стоимость доставки заранее или когда стороны договариваются о том, что расходы на пересылку берёт на себя получатель. Сообщает ТИА "Острова", что для использования услуги необходимо скачать или обновить мобильное приложение «Почта России» до последней версии. Эксперты отмечают, что подобные изменения делают сервис более гибким и отвечающим современным потребностям пользователей.