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"Единая Россия" по народной программе добилась увеличения социальных расходов в 2025 году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Дмитрий Медведев провел заседание партии по текущим итогам выполнения положений народной программы. В обсуждении приняли участие секретарь Генсовета Владимир Якушев, Герой РФ Владимир Сайбель, представители Правительства РФ и другие. Об этом сообщает сайт ER.RU.
"Единая Россия" выполнила более 80% показателей главного партийного документа. По словам Дмитрия Медведева, успешная реализация народной программы напрямую влияет на повышение уровня жизни граждан.
- Несмотря на все трудности, партия добилась увеличения социальных расходов в 2025 году. По сравнению с параметрами бюджета 2024 года они выросли на четверть, - рассказал Председатель партии.
Социальные расходы включают индексацию материнского капитала, пособие в связи с рождением ребенка, средства на систему долговременного ухода за гражданами старшего возраста и инвалидами.
- Учтены и такие важные меры, как субсидия на погашение ипотеки многодетным семьям, поддержка льготной семейной ипотеки, - подчеркнул Дмитрий Медведев.
В ходе заседания обсудили также и другие направления народной программы: развитие социальной инфраструктуры, формирование комфортной городской среды, обеспечение кадрами на селе, поддержка участников СВО.
С 2019 по 2025 год "Единая Россия" построила 1600 и отремонтировала 5 тысяч школ, 10 тысяч ФАПов и врачебных амбулаторий в селах. Благоустроила 8 тысяч дворов и общественных пространств. Запустила программу "Земский работник культуры" с подъемными в 1-2 млн рублей в зависимости от территории, на которой придется работать специалисту. В 2024 году направила в зону СВО более 140 тысяч тонн продуктов, одежды и медицинского оборудования.
- Нам нужно обязательно предпринять все необходимые усилия для реализации текущего программного документа, - акцентировал Дмитрий Медведев. - По тем положениям, по которым еще есть нереализованные пункты, сконцентрировать совместные усилия партии, Правительства и нашего высшего законодательного органа, чтобы обеспечить необходимое нормативное сопровождение. И готовиться к обсуждению нового программного документа.
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