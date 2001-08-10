"Единая Россия" по народной программе добилась увеличения социальных расходов в 2025 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дмитрий Медведев провел заседание партии по текущим итогам выполнения положений народной программы. В обсуждении приняли участие секретарь Генсовета Владимир Якушев, Герой РФ Владимир Сайбель, представители Правительства РФ и другие. Об этом сообщает сайт ER.RU.

"Единая Россия" выполнила более 80% показателей главного партийного документа. По словам Дмитрия Медведева, успешная реализация народной программы напрямую влияет на повышение уровня жизни граждан.

- Несмотря на все трудности, партия добилась увеличения социальных расходов в 2025 году. По сравнению с параметрами бюджета 2024 года они выросли на четверть, - рассказал Председатель партии.

Социальные расходы включают индексацию материнского капитала, пособие в связи с рождением ребенка, средства на систему долговременного ухода за гражданами старшего возраста и инвалидами.

- Учтены и такие важные меры, как субсидия на погашение ипотеки многодетным семьям, поддержка льготной семейной ипотеки, - подчеркнул Дмитрий Медведев.

В ходе заседания обсудили также и другие направления народной программы: развитие социальной инфраструктуры, формирование комфортной городской среды, обеспечение кадрами на селе, поддержка участников СВО.

С 2019 по 2025 год "Единая Россия" построила 1600 и отремонтировала 5 тысяч школ, 10 тысяч ФАПов и врачебных амбулаторий в селах. Благоустроила 8 тысяч дворов и общественных пространств. Запустила программу "Земский работник культуры" с подъемными в 1-2 млн рублей в зависимости от территории, на которой придется работать специалисту. В 2024 году направила в зону СВО более 140 тысяч тонн продуктов, одежды и медицинского оборудования.

- Нам нужно обязательно предпринять все необходимые усилия для реализации текущего программного документа, - акцентировал Дмитрий Медведев. - По тем положениям, по которым еще есть нереализованные пункты, сконцентрировать совместные усилия партии, Правительства и нашего высшего законодательного органа, чтобы обеспечить необходимое нормативное сопровождение. И готовиться к обсуждению нового программного документа.