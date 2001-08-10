"РВК-Сахалин" запустил мобильное приложение для управления услугами водоснабжения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Южно-Сахалинска теперь могут пользоваться новым мобильным PWA-приложением "Мой водоканал", которое значительно упрощает управление услугами водоснабжения и водоотведения. С его помощью абоненты могут передавать показания счетчиков, оплачивать услуги без комиссии, заключать договоры и отслеживать историю платежей, не посещая офис лично. Это очередной шаг компании "РВК-Сахалин" на пути цифровизации и улучшения качества обслуживания клиентов.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе "РВК-Сахалин", приложение обеспечивает надежное хранение данных об истории платежей и показаниях приборов учета. Пользователи также могут получать важные сообщения, связанные с задолженностью или изменениями в предоставлении услуг. Особое внимание уделяется обратной связи: теперь абоненты могут отслеживать статус своих обращений на любом этапе. "Новое мобильное приложение - это еще один шаг навстречу нашим абонентам. Мы стремимся сделать процессы взаимодействия проще и удобнее", - отметила коммерческий директор "РВК-Сахалин" Юлия Кириллова.

Чтобы начать пользоваться приложением, достаточно зайти на официальный сайт "РВК-Сахалин" с мобильного устройства, выбрать раздел "Личный кабинет" и пройти регистрацию, указав номер телефона, электронную почту, ФИО и номер лицевого счёта. После нажатия кнопки "Установить приложение" на экране устройства появится значок с логотипом компании. Компания напоминает, что все коммуникации ведутся только через официальные ресурсы, а запросы банковских данных или кодов из СМС являются мошенническими.