"РВК-Сахалин" запустил мобильное приложение для управления услугами водоснабжения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители Южно-Сахалинска теперь могут пользоваться новым мобильным PWA-приложением "Мой водоканал", которое значительно упрощает управление услугами водоснабжения и водоотведения. С его помощью абоненты могут передавать показания счетчиков, оплачивать услуги без комиссии, заключать договоры и отслеживать историю платежей, не посещая офис лично. Это очередной шаг компании "РВК-Сахалин" на пути цифровизации и улучшения качества обслуживания клиентов.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе "РВК-Сахалин", приложение обеспечивает надежное хранение данных об истории платежей и показаниях приборов учета. Пользователи также могут получать важные сообщения, связанные с задолженностью или изменениями в предоставлении услуг. Особое внимание уделяется обратной связи: теперь абоненты могут отслеживать статус своих обращений на любом этапе. "Новое мобильное приложение - это еще один шаг навстречу нашим абонентам. Мы стремимся сделать процессы взаимодействия проще и удобнее", - отметила коммерческий директор "РВК-Сахалин" Юлия Кириллова.
Чтобы начать пользоваться приложением, достаточно зайти на официальный сайт "РВК-Сахалин" с мобильного устройства, выбрать раздел "Личный кабинет" и пройти регистрацию, указав номер телефона, электронную почту, ФИО и номер лицевого счёта. После нажатия кнопки "Установить приложение" на экране устройства появится значок с логотипом компании. Компания напоминает, что все коммуникации ведутся только через официальные ресурсы, а запросы банковских данных или кодов из СМС являются мошенническими.
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