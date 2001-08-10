Меры поддержки участников СВО обсудили в штабе общественной поддержки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В штабе общественной поддержки «Единой России» Сахалинской области прошла рабочая встреча по вопросам поддержки участников специальной военной операции. В мероприятии приняли участие сенатор Российской Федерации Андрей Хапочкин, представители регионального отделения «Боевого Братства», ветераны СВО, члены Сахалинской сборной по следж-хоккею, а также руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Ирина Киселева и руководитель штаба общественной поддержки Денис Раздобреев.

Основной темой обсуждения стали меры социальной поддержки защитников Отечества. Участники встречи особое внимание уделили вопросу обеспечения земельными участками военнослужащих. Было предложено рассмотреть возможность организации коллективного жилищного строительства для участников СВО, что позволит создать комфортные условия для проживания ветеранов и их семей. Также обсуждались вопросы обеспечения техническими средствами реабилитации и медицинского восстановления после боевых ранений. Были намечены конкретные меры, направленные на обеспечение их реабилитации и социальной адаптации. Особый акцент был сделан на социальной адаптации и комплексной поддержке ветеранов.

«Все озвученные сегодня предложения взяты в работу. Особое внимание мы уделим вопросу земельных участков для участников СВО. Эта тема требует законодательного регулирования, и я планирую вынести её на обсуждение в Совете Федерации в рамках работы профильной группы. Уверен, что совместными усилиями мы найдём оптимальное решение», - подчеркнул Андрей Хапочкин.

Особый интерес вызвала инициатива членов Сахалинской сборной по следж-хоккею о создании специализированной общественной организации по данному виду спорта. Участники обратились за помощью в юридическом сопровождении и оформлении необходимых документов.

«Поддержка защитников Отечества – один из ключевых приоритетов нашей работы. Мы обеспечим организационно-правовое сопровождение инициативы, включая помощь в регистрации и разработке уставных документов, - отметила руководитель регионального исполкома «Единой России» Ирина Киселева.

Напомним, что отдельный раздел Народной программы посвящен помощи участникам СВО и членам их семей.