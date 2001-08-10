Молодые ученые могут выиграть грант от МТС и Российской академии наук
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ – Цифровая экосистема МТС, благотворительный фонд «Система» и Российская академия наук объявляют о старте конкурса для молодых ученых. Ключевой номинацией стало направление искусственного интеллекта и квантовых технологий. Авторы лучших инновационных разработок получат финансовую и методическую поддержку внедрения результатов работы.
В рамках номинации «Искусственный интеллект и квантовые технологии» молодые ученые, аспиранты и студенты могут предложить разработки и исследования в использовании искусственного интеллекта и машинного обучения в естественных и технических науках. Среди конкурсных тем заявлена разработка алгоритмов построения семантических графов знаний на основе демографического и культурного контекста современной России. Подобные алгоритмы в дальнейшем помогут адаптировать большие языковые модели для пользователей в России.
Участниками конкурса могут стать граждане Российской Федерации – молодой ученый либо команда
студентов и молодых ученых, представляющие собственные научные разработки и инновационные исследования. Прием заявок на участие осуществляется до 20 июля 2025 года. Экспертная комиссия будет оценивать работы по следующим критериям: научная новизна, оригинальность; актуальность идеи; теоретическая обоснованность; уровень научной проработки и возможность внедрения в практику; инновационность проекта; внедрение и апробация. Имена победителей конкурса станут известны с 10 октября по 1 ноября 2025 года.
"Сахалинская область - один из передовых регионов в сфере цифровизации на Дальнем Востоке. МТС активно внедряет различные комплексные программы сотрудничества с вузами и другими учебными заведениями. Поддержка научных разработок в сфере технологий открывает новые возможности для экономического роста и помогает решать сложные социальные проблемы. Крое того, помощь молодым ученым помогает укрепить основы для стабильного развития инновационных направлений, включая использование искусственного интеллекта и нейросетей», - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
В прошлом году на конкурс молодых ученых МТС, БФ Система и РАН поступило почти 350 заявок от молодых ученых, представляющих более чем 75 научно-исследовательских и образовательных организаций из 45 регионов страны. Лучшими стали авторы 16 проектов в четырех номинациях, посвященных искусственному интеллекту и квантовым технологиям, альтернативным источникам энергии, генетике и биомедицине, химии и новым материалам.
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