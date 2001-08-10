Большинство жителей Южно-Сахалинска считают идеальной моделью семейного бюджета - совместные финансы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Большинство жителей Южно-Сахалинска (64%) считают идеальной моделью семейного бюджета совместные финансы с согласованными тратами. Как сообщает ТИА "Острова", такие данные показал опрос сервиса SuperJob, в котором приняли участие экономически активные горожане.
Исследование выявило интересные гендерные различия. "11% респондентов предпочитают раздельные финансы, причем мужчины настаивают на этом чаще", - рассказали аналитики SuperJob. Только 4% мужчин считают, что бюджетом должен единолично распоряжаться муж, тогда как 6% женщин отдают эти полномочия супруге.
В реальности 54% мужчин и 50% женщин подтвердили, что в их семьях мужья зарабатывают больше. "При этом 51% мужчин и 55% женщин считают, что доход должен быть выше у того, кто успешнее в профессии", - отметили исследователи. Интересно, что 74% мужчин вносят более половины в семейный бюджет, тогда как среди женщин таких только 25%.
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Время проведения: 26 марта — 2 апреля 2025 года
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