На Сахалине медведи начали выходить из берлог

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Медведи в Сахалинской области массово выходят из берлог. Следы хищников обнаружили уже в пяти районах. После зимнего сна косолапые не агрессивные, но жителей просят брать с собой в лес аэрозольные баллончики, фальшфейеры, сигнальные ракетницы или пневматические сигналы-гудки, пишет astv.ru.

Как сообщили в региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства, медведи в этом сезоне начали выходить из берлог в привычные сроки – в конце марта или начале апреля. По традиции первыми проснулись косолапые на Южных Курилах.

"На территории Курильского, Южно-Курильского, Макаровского, Корсаковского, Долинского районов уже зафиксированы выходы медведей из берлог, обнаружены следы, что является нормой в этот период времени. Также в феврале и марте поступали обращения о выходе хищников в Курильском и Южно-Сахалинском районах, но по результатам обследования территорий факты не подтвердились", - отметили в ведомстве.

В отличие от периода гона сейчас медведь не агрессивен. Первые недели хищники не слишком активны, регулярно возвращаются в своё тёплое и уютное укрытие, а при непогоде могут залечь и не выходить из берлоги несколько дней.

"Как правило, проснувшийся медведь из-за большого количества снега не уходит далеко от своей берлоги. Питается прошлогодней ягодой, сухой травой, кореньями, а на литорали поедает выбросы моря. В поймы рек животные уходят с появлением первой зелени", - подчеркнули в агентстве лесного и охотничьего хозяйства.

Сейчас, в случае обнаружении на снегу следов медведя, необходимо вернуться назад или обойти это место. Как правило, из-за снега хищник не уходит от своей берлоги далеко.

"При посещении лесного массива рекомендуем иметь средства отпугивания от медведей, такие как аэрозольные баллончики, фальшфейеры, сигнальные ракетницы, пневматические сигналы-гудки. В экстренных ситуациях необходимо незамедлительно звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру телефона 112", - добавили в ведомстве.