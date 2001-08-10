Более 9 тысяч сахалинских пенсионеров воспользовались правом на компенсацию проезда
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В 2024 году более 9 тысяч неработающих пенсионеров с Сахалина смогли отдохнуть на материке и компенсировать свои затраты на проезд через Отделение Социального фонда России по Сахалинской области. Право на такую поддержку имеют граждане, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, которые получают страховую пенсию по старости или инвалидности. Компенсация доступна один раз в два года для оплаты проезда к месту отдыха и обратно.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Отделения СФР по Сахалинской области, пенсионеры могут выбрать один из двух способов получения компенсации. Первый вариант — самостоятельно купить билеты на нужный вид транспорта и после возвращения из поездки подать заявление на возмещение расходов. Второй способ предполагает получение специальных талонов в клиентской службе фонда, которые затем обмениваются на проездные документы у перевозчика. Чаще всего сахалинцы выбирали рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск и Владивосток.
Заявления на компенсацию можно подать лично в клиентской службе, через МФЦ или портал госуслуг. При электронной подаче необходимо приложить сканы или фотографии билетов и чеков. Информация о статусе рассмотрения заявления будет направляться в личный кабинет заявителя. За консультацией можно обратиться на единый контакт-центр Социального фонда России по номеру 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). Федеральная линия работает круглосуточно, региональная — с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.
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