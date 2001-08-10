Военнослужащие на Сахалине отработали тактику штурма зданий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа, дислоцированного на Сахалине, провели учения по ведению боя в городской местности, имитируя действия против условного неприятеля. Разведывательные группы обнаружили "противника", занявшего оборону в нескольких зданиях, после чего мотострелковые подразделения при поддержке пулеметчиков и снайперов уничтожили огневые точки на въезде в населенный пункт. Штурмовые группы завершили зачистку зданий, применяя ручные гранаты и проверяя территорию на наличие растяжек.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, действия военнослужащих координировались расчетами автоматических гранатометов АГС-17, которые обеспечивали прикрытие штурмовикам. Перед входом в здания бойцы проверяли возможные ловушки, установленные "противником", и действовали в составе боевых двоек или троек. Учения позволили военнослужащим отработать навыки передвижения в условиях боя, проникновения в здания и ориентирования на незнакомой местности.

Тренировка проходила под руководством опытных офицеров, принимавших участие в специальной военной операции (СВО). Их задачей было обучить личный состав эффективным тактикам ведения боевых действий в сложных городских условиях. Подобные мероприятия направлены на повышение профессиональной подготовки военнослужащих и готовности к выполнению задач любой сложности.