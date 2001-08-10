Тихоокеанское
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11:33, | Новости общества Сахалина и Курил

Военнослужащие на Сахалине отработали тактику штурма зданий

Военнослужащие на Сахалине отработали тактику штурма зданий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа, дислоцированного на Сахалине, провели учения по ведению боя в городской местности, имитируя действия против условного неприятеля. Разведывательные группы обнаружили "противника", занявшего оборону в нескольких зданиях, после чего мотострелковые подразделения при поддержке пулеметчиков и снайперов уничтожили огневые точки на въезде в населенный пункт. Штурмовые группы завершили зачистку зданий, применяя ручные гранаты и проверяя территорию на наличие растяжек.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, действия военнослужащих координировались расчетами автоматических гранатометов АГС-17, которые обеспечивали прикрытие штурмовикам. Перед входом в здания бойцы проверяли возможные ловушки, установленные "противником", и действовали в составе боевых двоек или троек. Учения позволили военнослужащим отработать навыки передвижения в условиях боя, проникновения в здания и ориентирования на незнакомой местности.

Тренировка проходила под руководством опытных офицеров, принимавших участие в специальной военной операции (СВО). Их задачей было обучить личный состав эффективным тактикам ведения боевых действий в сложных городских условиях. Подобные мероприятия направлены на повышение профессиональной подготовки военнослужащих и готовности к выполнению задач любой сложности.

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