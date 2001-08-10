61% жителей Южно-Сахалинска считают идеальным начальником мужчину

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

К 25-летию сервиса SuperJob провел исследование о предпочтениях работников в выборе руководителей. 61% опрошенных жителей Южно-Сахалинска назвали идеальным начальником мужчину, тогда как только 17% предпочли бы женщину.

Исследование выявило интересные возрастные закономерности. "Молодые специалисты до 24 лет лучше всего работают с 40-летними руководителями, а сотрудники 45-50 лет предпочитают начальников-ровесников", - рассказали в SuperJob. Примечательно, что женщины чаще ценят начальниц своего пола, чем мужчины.

Каждый пятый респондент считает, что пол руководителя не имеет значения. "Главное - профессионализм и адекватность", - отмечают участники опроса. Исследование также показало, что после 50 лет работники эффективнее взаимодействуют с руководителями, которые немного младше их по возрасту.