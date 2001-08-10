Тихоокеанское
информационное агентство
4 Апреля 2025
Сейчас 00:35
84,55|91,20
В селе Сокол за пять минут потушили горящий мусорный контейнер
15:56, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Над Южно-Сахалинском запечатлели гало

Над Южно-Сахалинском запечатлели гало

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Красивое атмосферное оптическое явление наблюдали в Южно-Сахалинске 3 апреля. Днём небо внезапно озарило гало. Кадрами поделился Telegram-канал ОГАУ ДО "СШ "Сахалин", пишет astv.ru.

Гало считается достаточно распространённым оптическим явлением. Оно представляет собой вторичное свечение вокруг источника света и может иметь различную форму - круга, дуги, светового "столба" и даже "алмазной пыли".

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?