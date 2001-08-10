Военнослужащие проводят плановые занятия по огневой подготовке в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мотострелки армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) завершили комплексные занятия по огневой подготовке, направленные на совершенствование навыков владения стрелковым оружием. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, мероприятия проходили на общевойсковом полигоне «Троицкий», где военнослужащие выполнили стрельбы по мишеням, имитирующим живую силу условного противника.

На полигоне развернули несколько учебных мест, где солдаты изучили правила безопасного обращения с оружием, методы ведения огня и способы определения дальности до цели. Каждый этап занятий был детально разобран: военнослужащие сдавали нормативы по неполной разборке и сборке автомата, тренировались быстро снаряжать магазины боеприпасами. После теоретической подготовки личный состав выдвинулся на огневой рубеж, чтобы применить полученные знания на практике.

Задача учений заключалась в повышении профессиональных навыков бойцов, что является ключевым элементом поддержания боеготовности войск. Сообщает ТИА "Острова", что такие мероприятия регулярно проводятся в рамках подготовки военнослужащих к выполнению задач любой сложности. По итогам занятий командование отметило высокий уровень готовности личного состава к практическому применению оружия в различных условиях.