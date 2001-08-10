"Единая Россия" и Минстрой РФ с 21 апреля запустят Всероссийское голосование за объекты благоустройства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Одна из важных задач, которые стоят перед «Единой Россией», – обеспечить широкое вовлечение граждан в голосование за объекты благоустройства. Об этом сообщил секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев на ВКС по реализации профильного партпроекта «Городская среда» с участием заместителей министра строительства и ЖКХ РФ Алексея Ересько и Константина Михайлика, а также федерального координатора партпроекта, первого зампредседателя профильного комитета Госдумы Павла Качкаева.

Как отметил Владимир Якушев, активное участие россиян в вопросах формирования комфортной городской среды имеет принципиальное значение. Жители могут выбрать не только объекты и территории, которые будут благоустроены, но и их наполнение – от материалов до оснащения детских и спортивных площадок.

– Людям важно видеть, что финальное слово – за ними. И партия это обеспечивает, поэтому интерес к проекту растет. За последние четыре года число вовлеченных в проект граждан увеличилось в 1,7 раза, – подчеркнул Владимир Якушев.

Он добавил, что необходимо обеспечить работу максимального числа партийных волонтеров и муниципальных депутатов, которые объяснят жителям значение голосования для родного города и познакомят их с выдвинутыми проектами. Выбрать понравившийся объект граждане смогут на сайте ZAGORODSREDA.GOSUSLUGI.RU , на специальных информационных точках, в общественных пространствах, а также на массовых мероприятиях.

Еще одно важное направление реализации партпроекта «Городская среда» – весенний мониторинг общественных пространств в конце зимы. По его итогам собранная информация будет представлена в Минстрой России. Совместно с ведомством «Единая Россия» организует и Всероссийский субботник – он пройдет 26 апреля. По словам Владимира Якушева, в этом году важно не только привести в порядок традиционные места отдыха горожан, но и помочь с уборкой в домах, где проживают семьи ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции.

Добавим, партпроект «Городская среда» реализуется с 2017 года. Он лег в основу соответствующей федеральной программы, по которой уже проведена большая работа. Замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько поблагодарил «Единую Россию» за поддержку проекта «Формирование комфортной городской среды». Он подчеркнул, что жители страны одобряют его и активно в нем участвуют – значит, все было сделано правильно и с большим позитивным принятием со стороны людей.