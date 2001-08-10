Жителей Смирныховского района предупреждают о лавиноопасной опасности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Региональный противолавинный центр Сахалинского УГМС объявил о лавиноопасной обстановке на территории Смирныховского района, которая сохранится 3 и 4 апреля 2025 года. Администрация муниципального округа и взаимодействующие структуры получили экстренное предупреждение и рекомендации для принятия необходимых мер. Все силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий, приведены в готовность.
Как рассказали ТИА "Острова" в ГУ МЧС России по Сахалинской области, ситуация с лавинной опасностью находится под постоянным контролем. Специалисты регионального противолавинного центра продолжают мониторинг погодных условий и состояния снежного покрова, чтобы своевременно реагировать на любые изменения. Администрация муниципального округа совместно с МЧС проводит подготовку к возможным чрезвычайным ситуациям, включая разработку планов эвакуации и информирование местного населения.
В случае возникновения угрозы схода лавин жителям района рекомендовано соблюдать меры предосторожности и следовать указаниям спасательных служб. Превентивные меры направлены на минимизацию рисков для людей и инфраструктуры региона. Обстановка остается стабильной, однако все службы находятся в режиме повышенной готовности для оперативного реагирования.
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