Пассажиропоток в Южно-Сахалинске увеличился на 3,9% за первый квартал 2025 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аэровокзал Южно-Сахалинска завершил первый квартал 2025 года с заметным ростом ключевых показателей: пассажиропоток увеличился на 3,9%, число рейсов выросло на 8,3%, а объем грузовых операций достиг рекордного уровня, увеличившись на 51,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно впечатляют результаты марта, когда через воздушную гавань прошло более 105 тысяч пассажиров, а общий объем перевезенных грузов превысил 1,3 тысячи тонн.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск", наибольшим спросом среди пассажиров продолжают пользоваться маршруты в Москву, Хабаровск и Владивосток, а внутрирегиональные рейсы в Курильск, Южно-Курильск и Оху остаются популярными у местных жителей. За март специалисты аэровокзала обеспечили прием и отправку 520 воздушных судов, что на 8,3% больше, чем в марте 2024 года. Грузовые операции также показали значительный рост: только за март обработано 1 360 тонн груза, а почтовый оборот составил 90 тонн, что на 32,4% превышает прошлогодний показатель.

Генеральный директор АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Руслан Степанец подчеркнул, что команда комплекса успешно справляется с задачами по повышению качества обслуживания. С начала года аэровокзал внедрил новые сервисы, включая доставку спортивного инвентаря, мобильные терминалы оплаты и специальную комнату отдыха для маломобильных пассажиров. 30 марта аэровокзал перешел на весенне-летнее расписание, которое предусматривает увеличение частоты рейсов в Москву и возобновление транзитных перелетов в Санкт-Петербург через Красноярск и Екатеринбург. К августу количество ежедневных вылетов в столицу достигнет трех-четырех. Эти изменения направлены на удовлетворение растущего спроса и укрепление роли аэропорта в региональной транспортной системе.