Пассажиропоток в Южно-Сахалинске увеличился на 3,9% за первый квартал 2025 года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Аэровокзал Южно-Сахалинска завершил первый квартал 2025 года с заметным ростом ключевых показателей: пассажиропоток увеличился на 3,9%, число рейсов выросло на 8,3%, а объем грузовых операций достиг рекордного уровня, увеличившись на 51,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно впечатляют результаты марта, когда через воздушную гавань прошло более 105 тысяч пассажиров, а общий объем перевезенных грузов превысил 1,3 тысячи тонн.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск", наибольшим спросом среди пассажиров продолжают пользоваться маршруты в Москву, Хабаровск и Владивосток, а внутрирегиональные рейсы в Курильск, Южно-Курильск и Оху остаются популярными у местных жителей. За март специалисты аэровокзала обеспечили прием и отправку 520 воздушных судов, что на 8,3% больше, чем в марте 2024 года. Грузовые операции также показали значительный рост: только за март обработано 1 360 тонн груза, а почтовый оборот составил 90 тонн, что на 32,4% превышает прошлогодний показатель.
Генеральный директор АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Руслан Степанец подчеркнул, что команда комплекса успешно справляется с задачами по повышению качества обслуживания. С начала года аэровокзал внедрил новые сервисы, включая доставку спортивного инвентаря, мобильные терминалы оплаты и специальную комнату отдыха для маломобильных пассажиров. 30 марта аэровокзал перешел на весенне-летнее расписание, которое предусматривает увеличение частоты рейсов в Москву и возобновление транзитных перелетов в Санкт-Петербург через Красноярск и Екатеринбург. К августу количество ежедневных вылетов в столицу достигнет трех-четырех. Эти изменения направлены на удовлетворение растущего спроса и укрепление роли аэропорта в региональной транспортной системе.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:34 27 Марта На Сахалине руководитель стройфирмы "химичил" с бетоном
17:12 27 Марта У берегов Южной Кореи горело российское судно
11:05 1 Апреля На Сахалине должностное лицо обвиняют в халатности, повлекшей смерть пациента
17:29 27 Марта Передвижная выставка музея книги Чехова отправится на Курильские острова
10:49 12 Марта На Сахалине водитель без правд устроил жуткую аварию с погибшими
14:46 7 Марта В Южно-Сахалинске будут судить застройщика, который собирал деньги, но дома не строил
15:04 6 Марта В аэровокзале "Южно-Сахалинск" тестируют новый метод посадки и высадки пассажиров
16:29 3 Марта Троих черных кредиторов выявили на Сахалине в 2024 году
Выбор редакции
- 15:52 Вчера Сахалинская библиотека провела литературную "Мафию" по мотивам повести "Вий"
- 10:07 1 Апреля На Сахалине открылась экспозиция редких военных изданий
- 09:55 31 Марта Сахалинские школьники отметили юбилей "Алисы в Стране чудес"
- 11:53 28 Марта Новый легкоатлетический манеж в Южно-Сахалинске подключили к электросетям
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?