С начала года на Сахалине провели почти 20 тысяч исследований качества воды
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты лаборатории "РВК-Сахалин" выполнили 19 962 исследования качества подаваемой в город воды только за первый квартал 2025 года. Контроль качества воды остается одним из ключевых приоритетов компании, особенно в период половодья, когда к проверкам применяются усиленные требования. Пробы берутся на всех этапах пути воды - от водозаборов до распределительных сетей, чтобы гарантировать безопасность ресурса для потребителей.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе "РВК-Сахалин", ежедневно специалисты проводят не менее 135 исследований, проверяя воду на такие показатели, как привкус, запах, цветность, мутность, жесткость, окисляемость, наличие нитратов, нитритов, аммоний-ионов, железа, марганца и других веществ. Все исследования проводятся в соответствии с программой производственного контроля, согласованной с Роспотребнадзором и основанной на требованиях СанПиН. Генеральный директор компании Алексей Смоленский подчеркнул, что обеспечение горожан чистой водой является базовой обязанностью водоканала, а контроль качества служит индикатором эффективности реализации инвестиционных и производственных программ.
В "РВК-Сахалин" также продолжают внедрять мероприятия по модернизации системы водоснабжения и созданию современных условий производства. Строгий подход к контролю качества воды демонстрирует серьезное отношение компании к своим обязательствам перед жителями Южно-Сахалинска. Это позволяет не только поддерживать высокие стандарты безопасности, но и укреплять доверие населения к работе водоканала.
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