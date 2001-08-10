В преддверии 80-летия Великой Победы в Поронайске запускают акцию "Открытка Победы"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Поздравительные открытки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне планируют выпустить в Поронайске. На открытках будут изображены рисунки юных жителей Сахалинской области, победивших в творческом конкурсе «Победы глазами потомков».
В конкурсе, который проходил в феврале, участвовали школьники в возрасте от 7 до 17 лет со всей области.
Главной темой конкурса был юбилей Победы, предметом изображения юных художников – военная техника, советские солдаты, мемориалы и обелиски, Вечный огонь и салют в День Победы и многое другое.
В итоге от каждого муниципалитета области были отобраны по три самых интересных рисунка.
Рисунки победителей разместят на открытках, которые планируется выпустить к 80-летию Победы и раздавать бесплатно в преддверии праздника.
- Благодарим всех ребят за участие в конкурсе. Спасибо за творчество и душу, которую они вложили в свои рисунки. Работы получились интересными и разноплановыми, выбрать победителей было непросто. Лучшие рисунки мы разместили на макетах открыток. Их будет восемнадцать - по числу районов Сахалинской области. Открытки будут выпущены тиражом по тысяче экземпляров каждая, и отправлены в районы. Все желающие смогут бесплатно получить открытку, заполнить ее и отправить ветеранам, своим родственникам и друзьям, - рассказывает инициатор акции, председатель собрания Поронайского муниципального округа Виктория Кривошеева.
Имена победителей, чьи рисунки будут размещены на «Открытках Победы»:
Оха: Сапожника Александра, Сапожникова Мария, Симченко Максим, Макарова Елизавета.
Ноглики: Иванова Мирослава, Белоусов Егор, Карпова Дарина.
Александровск-Сахалинский: Стакевич Вероника, Беланова Анна, Юшина Ксения.
Тымовское: Арина Аксенова, Яшин Егор, Иванова Ксения.
Смирных: Мкоян Миа, Каневская Марьяна, Смирнова Вероника.
Поронайск: Ранш Ангелина, Савченко Савелий, Азизмамадова Анастасия.
Макаров: Арина Квон, Евгения Малкова, Злата Побережная.
Углегорск: Дрючина Диана, Сазонова Настасья, Морозова Диана, Савенко Таисия.
Томари: Ким Ева, Котиков Влад, Дурасова Виктория.
Долинск: Чен Дарья, Кулик Иван, Диана Назарова, Даукаев Тимофей.
Южно-Сахалинск: Максимова Катя, Аксенова Настя, Косюк Маргарита, Тимофеев Александр.
Корсаков: Ботанова Олеся, Тармаз Егор, Буриева Дамира, Денюшина Алина.
Анива: Свинкина Юлия, Полякова Таисия, Колюжина Виктория.
Холмск: Черно Варя, Ланца Марина, Коткина Наталья.
Невельск: Пуряховская Ксения, Шевченко Элина, Мирослав Ковржин, Капран Роберт, Чихачева Алиса.
Южно-Курильск: Учаева Юлия, Антонова Полина, Луцкая Полина.
Северо-Курильск: Малышева Полина, Левченко Евангелина, Макаренок Ангелина.
Курильск: Селезнева Елизавета, Шелест Ева, Соснина Анастасия
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