В преддверии 80-летия Великой Победы в Поронайске запускают акцию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поздравительные открытки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне планируют выпустить в Поронайске. На открытках будут изображены рисунки юных жителей Сахалинской области, победивших в творческом конкурсе «Победы глазами потомков».

В конкурсе, который проходил в феврале, участвовали школьники в возрасте от 7 до 17 лет со всей области.

Главной темой конкурса был юбилей Победы, предметом изображения юных художников – военная техника, советские солдаты, мемориалы и обелиски, Вечный огонь и салют в День Победы и многое другое.

В итоге от каждого муниципалитета области были отобраны по три самых интересных рисунка.

Рисунки победителей разместят на открытках, которые планируется выпустить к 80-летию Победы и раздавать бесплатно в преддверии праздника.

- Благодарим всех ребят за участие в конкурсе. Спасибо за творчество и душу, которую они вложили в свои рисунки. Работы получились интересными и разноплановыми, выбрать победителей было непросто. Лучшие рисунки мы разместили на макетах открыток. Их будет восемнадцать - по числу районов Сахалинской области. Открытки будут выпущены тиражом по тысяче экземпляров каждая, и отправлены в районы. Все желающие смогут бесплатно получить открытку, заполнить ее и отправить ветеранам, своим родственникам и друзьям, - рассказывает инициатор акции, председатель собрания Поронайского муниципального округа Виктория Кривошеева.

Имена победителей, чьи рисунки будут размещены на «Открытках Победы»:

Оха: Сапожника Александра, Сапожникова Мария, Симченко Максим, Макарова Елизавета.

Ноглики: Иванова Мирослава, Белоусов Егор, Карпова Дарина.

Александровск-Сахалинский: Стакевич Вероника, Беланова Анна, Юшина Ксения.

Тымовское: Арина Аксенова, Яшин Егор, Иванова Ксения.

Смирных: Мкоян Миа, Каневская Марьяна, Смирнова Вероника.

Поронайск: Ранш Ангелина, Савченко Савелий, Азизмамадова Анастасия.

Макаров: Арина Квон, Евгения Малкова, Злата Побережная.

Углегорск: Дрючина Диана, Сазонова Настасья, Морозова Диана, Савенко Таисия.

Томари: Ким Ева, Котиков Влад, Дурасова Виктория.

Долинск: Чен Дарья, Кулик Иван, Диана Назарова, Даукаев Тимофей.

Южно-Сахалинск: Максимова Катя, Аксенова Настя, Косюк Маргарита, Тимофеев Александр.

Корсаков: Ботанова Олеся, Тармаз Егор, Буриева Дамира, Денюшина Алина.

Анива: Свинкина Юлия, Полякова Таисия, Колюжина Виктория.

Холмск: Черно Варя, Ланца Марина, Коткина Наталья.

Невельск: Пуряховская Ксения, Шевченко Элина, Мирослав Ковржин, Капран Роберт, Чихачева Алиса.

Южно-Курильск: Учаева Юлия, Антонова Полина, Луцкая Полина.

Северо-Курильск: Малышева Полина, Левченко Евангелина, Макаренок Ангелина.

Курильск: Селезнева Елизавета, Шелест Ева, Соснина Анастасия