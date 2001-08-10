Сахалинские специалисты и общественники написали диктант ЖКХ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всероссийская акция «Второй Всероссийский Диктант ЖКХ» прошла сегодня в Южно-Сахалинске в здании АНО «Активное образование». В ней приняли участие 60 представителей сферы жилищно-коммунального хозяйства островного региона. Цель акции – повышение правовой грамотности в вопросах, связанных с предоставлением жилищных и коммунальных услуг.

В течение часа специалисты регионального министерства ЖКХ, Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области, а также Дирекции по реализации программ в сфере ЖКХ проверяли свои знания, проходя онлайн-тестирование. Оно включает в себя вопросы, относящиеся к сферам управления многоквартирным домом, предоставления жилищных и коммунальных услуг, а также защиты прав потребителей.

«Диктант ЖКХ - это хорошая акция, которая помогает повышать грамотность населения в важных вопросах, касающихся наших домов и жилищно-коммунальных услуг. На территории Сахалинской области нашу акцию поддержала Сахалинская областная Дума, министерство ЖКХ, ГЖИ, Фонд КР, оператор по обращению с отходами, Департамент городского хозяйства Южно-Сахалинска, Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса, учебный центр Активное образование. Уже все они стали её участниками. Рассчитываем, что к акции ещё подключаться коллективы, которые также могут совместно пройти Диктант ЖКХ», - рассказал региональный координатор партийного проекта «Школа ЖКХ» Артем Круглик.

Каждое тестовое задание состоит из 25 вопросов, на ответы отводится 25 минут. По итогам успешно пройденного тестирования (не менее 20 правильных ответов) формируется электронный сертификат, удостоверяющий полученный результат.

«Второй год принимаю участие в этой акции. На мой взгляд она позволяет не только проверить, но и улучшить свои знания в сфере ЖКХ. Это важный шаг к повышению своей грамотности. Каждый из нас должен понимать, как организовано управление домом, какие права и обязанности есть у собственников, что обязаны делать управляющая и ресурсная компании, и куда можно обратиться за помощью», – поделилась специалист Фонда капремонта Татьяна Смычек.

Пройти тестирование может любой желающий на портале «Школа ЖКХ» - https://life.er.ru/dictation. Оно продлится до 20 апреля. По итогам акции появится рейтинг тем, требующих проведения вебинаров и приемов граждан.15:50