В Южно-Сахалинске меняют поврежденные крышки люков водопроводных и канализационных колодцев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
"РВК-Сахалин" закупила около 200 новых чугунных крышек для люков в 2025 году, из которых уже заменили более 120 поврежденных. Разгар весны стал пиком активности по замене крышек, поскольку тяжелая техника во время снегоуборочного сезона часто сдвигает или повреждает их. Компания призывает жителей Южно-Сахалинска быть внимательными и оперативно сообщать о негерметичных или открытых колодцах, чтобы предотвратить аварии и травмы.
Оставшиеся крышки будут распределены в зависимости от потребностей города. Компания подчеркивает важность совместных усилий жителей и коммунальных служб для обеспечения безопасности на улицах Южно-Сахалинска. Любой небезопасный колодец может стать причиной серьезных последствий, включая повреждение автотранспорта или угрозу жизни людей. Своевременные обращения помогают минимизировать риски и поддерживать инфраструктуру в надлежащем состоянии.
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