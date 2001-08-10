Команда из Холмского района стала одним из лидеров в приложении

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По итогам активности в реализации проекта «Мобильное приложение «ВВЕРХ» команда из Холмского района «Единомышленники» заняла пятое место в федеральном рейтинге по итогам 2024 года, а по итогам первого квартала 2025 года занимает третье место рейтинга из 3063 команд по всей стране.

Приложение позволяет членам партии эффективно взаимодействовать с гражданами, привлекать активных людей к общественной деятельности, чтобы впоследствии доверить им важные проекты. Также приложение позволяет депутатам быстро реагировать на обращения россиян, реализовывать инициативы и приглашать в волонтерские проекты.

«Хочу поблагодарить лидеров участников проекта «ВВЕРХ». Партийцы и сторонники очень активно участвуют в развитии цифровых продуктов и отработке информационных задач. Подходят к этому со всей ответственностью и креативностью», - рассказала руководитель регионального исполнительного комитета партии Ирина Киселева.

Активное участие в приложении принимают единомышленники, сторонники и члены Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия». В частности, лидером по результатам квартала 1 место заняла команда «Единомышленники» Холмского района (организатор Киселева Ирина, руководитель регионального исполкома Партии), 2 место команда «Смирных вместе!» (организатор Карпукова Ирина, секретарь местного отделения Партии), а 3 место команда «Творцы» (организатор Усова Алевтина, секретарь первичного отделения).

«Приложение ВВЕРХ даёт настоящую возможность заниматься полезными делами и проявить себя. Успешная командная работа не была бы возможна без индивидуальной активности и заинтересованности пользователей. Помимо этого, мобильное приложение постоянно развивается, одним из этапов развития стал новый институт команд, а также все большее количество офлайн событий», – отметил региональный координатор проекта «ВВЕРХ» Иван Фесенко.

Самые активные участники проекта будут награждены благодарственными письмами за подписью руководителя Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Александра Сидякина. Более подробную информацию о проекте можно посмотреть на официальном сайте: vverh.er.ru. Зарегестрируйтесь в приложении «ВВЕРХ», станьте частью нашего команды!