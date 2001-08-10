Сахалинские пожарные отправили УАЗ в зону СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пожарно-спасательная служба Сахалинской области отправила в зону специальной военной операции автомобиль УАЗ "Буханка", который уже помогает бойцам выполнять боевые задачи. За это военнослужащие 39-й отдельной гвардейской Краснознамённой мотострелковой бригады, куда входят уроженцы Сахалина, выразили благодарность работникам ПСС в видеообращении. Поддержка бойцов стала возможной благодаря совместным усилиям сотрудников службы, местных жителей и других участников акции.

Как рассказали ТИА "Острова" в пожарно-спасательной службе Сахалинской области, идея подарить автомобиль принадлежала коллективу, а реализовать её помогли специалисты из УФСИН по региону, группа "Сады Сахалина" и неравнодушные жители островного региона. Бойцы бригады высоко оценили вклад каждого участника акции, отметив, что такой подарок значительно облегчает выполнение их задач на передовой. Автомобиль уже используется для обеспечения мобильности и решения логистических вопросов в зоне СВО.

Поддержка военнослужащих остаётся важной частью работы как официальных служб, так и гражданского общества Сахалинской области. Такие акции не только помогают бойцам, но и укрепляют связи между фронтом и тылом, демонстрируя единство региона в сложное время.