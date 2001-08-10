На Сахалине должностное лицо обвиняют в халатности, повлекшей смерть пациента
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратура Сахалинской области утвердила обвинительное заключение в отношении должностного лица одного из отделений ГБУЗ "Сахалинская областная психиатрическая больница". Обвиняемый нарушил свои обязанности, что привело к гибели пациента учреждения. По версии следствия, его действия (или бездействие) подпадают под часть 2 статьи 293 УК РФ, предусматривающую ответственность за халатность, повлекшую смерть человека.
Как рассказали ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области, инцидент произошел в период с января по май 2023 года. Обвиняемый, занимая руководящую должность, не организовал надлежащий контроль за одним из пациентов, нарушив порядок и правила лечебно-охранительного режима. Кроме того, он не провел освидетельствование этого пациента и не направил в суд ходатайство об ужесточении мер принудительного характера. Эти упущения позволили пациенту совершить особо тяжкое преступление, которое привело к смерти другого человека.
Максимальное наказание за данное преступление составляет лишение свободы на срок до пяти лет, а также возможное лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу. Это очередной пример того, как недобросовестное исполнение служебных обязанностей может иметь трагические последствия.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня На Камчатке неизвестный расстрелял машину, в которой были дети
09:13 Сегодня Госавтоинспекция выявила 140 нарушений ПДД на Сахалине за сутки
09:23 Сегодня В Сахалинские библиотеки передали книги "Чудесная экспедиция Лап Лапыча"
- 10:04 Сегодня Сахалинский суд вынес приговор иностранцу за попытку дачи взятки сотруднику полиции
12:57 26 Марта На Сахалине работодателям грозят штрафы до 1 млн рублей за нарушение запрета на труд мигрантов
17:34 27 Марта На Сахалине руководитель стройфирмы "химичил" с бетоном
17:12 27 Марта У берегов Южной Кореи горело российское судно
17:29 27 Марта Передвижная выставка музея книги Чехова отправится на Курильские острова
10:49 12 Марта На Сахалине водитель без правд устроил жуткую аварию с погибшими
14:46 7 Марта В Южно-Сахалинске будут судить застройщика, который собирал деньги, но дома не строил
15:04 6 Марта В аэровокзале "Южно-Сахалинск" тестируют новый метод посадки и высадки пассажиров
16:29 3 Марта Троих черных кредиторов выявили на Сахалине в 2024 году
Выбор редакции
- 10:07 Вчера На Сахалине открылась экспозиция редких военных изданий
- 09:55 31 Марта Сахалинские школьники отметили юбилей "Алисы в Стране чудес"
- 11:53 28 Марта Новый легкоатлетический манеж в Южно-Сахалинске подключили к электросетям
- 17:29 27 Марта Передвижная выставка музея книги Чехова отправится на Курильские острова
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?