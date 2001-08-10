На Сахалине должностное лицо обвиняют в халатности, повлекшей смерть пациента

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Сахалинской области утвердила обвинительное заключение в отношении должностного лица одного из отделений ГБУЗ "Сахалинская областная психиатрическая больница". Обвиняемый нарушил свои обязанности, что привело к гибели пациента учреждения. По версии следствия, его действия (или бездействие) подпадают под часть 2 статьи 293 УК РФ, предусматривающую ответственность за халатность, повлекшую смерть человека.

Как рассказали ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области, инцидент произошел в период с января по май 2023 года. Обвиняемый, занимая руководящую должность, не организовал надлежащий контроль за одним из пациентов, нарушив порядок и правила лечебно-охранительного режима. Кроме того, он не провел освидетельствование этого пациента и не направил в суд ходатайство об ужесточении мер принудительного характера. Эти упущения позволили пациенту совершить особо тяжкое преступление, которое привело к смерти другого человека.

Максимальное наказание за данное преступление составляет лишение свободы на срок до пяти лет, а также возможное лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу. Это очередной пример того, как недобросовестное исполнение служебных обязанностей может иметь трагические последствия.