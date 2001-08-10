Дворники остаются одной из самых дефицитных профессий на Дальнем Востоке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Эксперты онлайн-платформы hh.ru провели анализ рынка труда в Дальневосточном федеральном округе и выяснили, что дворники входят в число наиболее дефицитных специалистов региона. За первый квартал 2025 года работодатели разместили 105 вакансий для дворников, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя заработная плата для данной профессии увеличилась с 30 до 35 тысяч рублей.
Как рассказали ТИА "Острова" аналитики hh.ru, наибольшее количество предложений поступает от компаний сферы недвижимости, эксплуатации и проектирования, а также от организаций ЖКХ (12%) и розничной торговли (7%). Также дворники требуются гостиницам, ресторанам и предприятиям общепита (6%). Большинство вакансий (82%) предполагают полный рабочий день, остальные подходят для подработки с частичной занятостью. 90% предложений доступны даже для соискателей без опыта работы, что делает эту профессию доступной для широкого круга кандидатов.
Несмотря на рост зарплат, профессия дворника остается одной из самых дефицитных в регионе: на одну вакансию приходится всего 1,8 резюме, хотя нормой считается минимум 4 резюме на место. Для сравнения, средняя предлагаемая зарплата в ДФО по итогам февраля достигла 80,1 тысячи рублей, что значительно превышает доходы дворников. Этот дефицит подчеркивает важность решения кадровых проблем в сфере коммунальных услуг и обслуживания территорий.
Комментарии - 1
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня На Камчатке неизвестный расстрелял машину, в которой были дети
09:13 Сегодня Госавтоинспекция выявила 140 нарушений ПДД на Сахалине за сутки
09:23 Сегодня В Сахалинские библиотеки передали книги "Чудесная экспедиция Лап Лапыча"
- 10:04 Сегодня Сахалинский суд вынес приговор иностранцу за попытку дачи взятки сотруднику полиции
12:57 26 Марта На Сахалине работодателям грозят штрафы до 1 млн рублей за нарушение запрета на труд мигрантов
17:34 27 Марта На Сахалине руководитель стройфирмы "химичил" с бетоном
17:12 27 Марта У берегов Южной Кореи горело российское судно
17:29 27 Марта Передвижная выставка музея книги Чехова отправится на Курильские острова
10:49 12 Марта На Сахалине водитель без правд устроил жуткую аварию с погибшими
14:46 7 Марта В Южно-Сахалинске будут судить застройщика, который собирал деньги, но дома не строил
15:04 6 Марта В аэровокзале "Южно-Сахалинск" тестируют новый метод посадки и высадки пассажиров
16:29 3 Марта Троих черных кредиторов выявили на Сахалине в 2024 году
Выбор редакции
- 10:07 Вчера На Сахалине открылась экспозиция редких военных изданий
- 09:55 31 Марта Сахалинские школьники отметили юбилей "Алисы в Стране чудес"
- 11:53 28 Марта Новый легкоатлетический манеж в Южно-Сахалинске подключили к электросетям
- 17:29 27 Марта Передвижная выставка музея книги Чехова отправится на Курильские острова
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?