Дворники остаются одной из самых дефицитных профессий на Дальнем Востоке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Эксперты онлайн-платформы hh.ru провели анализ рынка труда в Дальневосточном федеральном округе и выяснили, что дворники входят в число наиболее дефицитных специалистов региона. За первый квартал 2025 года работодатели разместили 105 вакансий для дворников, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя заработная плата для данной профессии увеличилась с 30 до 35 тысяч рублей.

Как рассказали ТИА "Острова" аналитики hh.ru, наибольшее количество предложений поступает от компаний сферы недвижимости, эксплуатации и проектирования, а также от организаций ЖКХ (12%) и розничной торговли (7%). Также дворники требуются гостиницам, ресторанам и предприятиям общепита (6%). Большинство вакансий (82%) предполагают полный рабочий день, остальные подходят для подработки с частичной занятостью. 90% предложений доступны даже для соискателей без опыта работы, что делает эту профессию доступной для широкого круга кандидатов.

Несмотря на рост зарплат, профессия дворника остается одной из самых дефицитных в регионе: на одну вакансию приходится всего 1,8 резюме, хотя нормой считается минимум 4 резюме на место. Для сравнения, средняя предлагаемая зарплата в ДФО по итогам февраля достигла 80,1 тысячи рублей, что значительно превышает доходы дворников. Этот дефицит подчеркивает важность решения кадровых проблем в сфере коммунальных услуг и обслуживания территорий.