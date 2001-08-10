Тихоокеанское
информационное агентство
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17:14, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

МЧС предупреждает о высокой лавинной опасности в восьми районах Сахалина

МЧС предупреждает о высокой лавинной опасности в восьми районах Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

1-2 апреля 2025 года в восьми муниципальных образованиях Сахалина ожидается повышенная лавинная опасность. Под угрозой схода снежных масс оказались Смирныховский, Макаровский, Углегорский, Томаринский, Холмский, Невельский, Долинский районы и город Южно-Сахалинск.

Спасательные службы уже приняли необходимые меры предосторожности. "Мы направили экстренные предупреждения во все администрации муниципалитетов и взаимодействующие структуры", - рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области. Все силы и средства для ликвидации возможных последствий приведены в полную готовность.

Специалисты МЧС круглосуточно контролируют ситуацию и призывают жителей опасных районов соблюдать осторожность. Особое внимание рекомендуют уделить горным участкам и склонам, где вероятность схода лавин наиболее высока. Ведомство просит граждан воздержаться от походов в горы в указанные даты и следить за официальными предупреждениями.

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