В Штабе общественной поддержки прошло заседание общественного совета федерального партийного проекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Состоялось заседание общественного совета проекта "Школа ЖКХ", на котором обсудили план мероприятий на ближайшее время. Ранее решением президиума регионального политического совета партии региональным координатором проекта назначен депутат Сахалинской областной думы Артём Круглик, а председателем общественного совета этого партийного проекта стала председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Галина Дзюба.

В ходе заседания внимание уделили проходящей Всероссийской акции "Диктант ЖКХ". Артём Круглик, координатор проекта, рассказал, что уже состоялись две офлайн-встречи с трудовыми коллективами, в которых приняли участие более 100 человек.

"Один диктант прошёл в зале заседаний Сахалинской областной думы, второй - в учебном центре АНО "Активное образование" с участием специалистов ключевых организаций жилищно-коммунальной сферы: сотрудников министерства ЖКХ, государственной жилищной инспекции, фонда капитального ремонта МКД, управления по обращению с отходами, дирекции по реализации программ ЖКХ и департамента городского хозяйства Южно-Сахалинска. Собравшиеся проверили свои знания и получили заряд хорошего настроения", - рассказал региональный координатор партийного проекта "Школа ЖКХ" Артём Круглик.

Как отметила руководитель регионального исполнительного комитета партии Ирина Киселева: "Особенно приятно, что интерес к акции продолжает расти. Мы приглашаем все организации проверить и повысить свои знания в сфере ЖКХ. Большое внимание реформированию этой отрасли уделяет секретарь регионального отделения партии Валерий Игоревич Лимаренко. За последние годы достигнуты серьёзные результаты в ремонте дворовых территорий, общественных зон, подъездов и подвалов. Тем не менее работы ещё предстоит немало, и я уверена, что члены и сторонники партии внесут свою лепту".

Сергей Замотаев, куратор партийного проекта по областному центру, рассказал: «В Южно-Сахалинске в учебном центре АНО «Активное образование» 4 апреля планируется провести офлайн-встречу с жилищными активистами и управляющими организациями по сдаче «Диктанта ЖКХ». Приглашаем всех желающих присоединиться».

Кроме этого, члены общественного совета планируют провести в апреле неделю приёмов в сфере ЖКХ, а в мае - акцию, посвящённую Международному дню соседей.

Напомним, что отдельный раздел "Народной программы" партии посвящен теме ЖКХ.