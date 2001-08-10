Цены на продукты и подержанные авто выросли в Сахалинской области по итогам февраля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В феврале 2025 года годовая инфляция в Сахалинской области достигла 8,1%, ускорившись по сравнению с 7,8% в январе, что связано с ростом издержек производителей и перебоями в логистике. Нестабильная работа паромной переправы из-за непогоды привела к задержкам доставки товаров, что спровоцировало удорожание фруктов и других продовольственных товаров.

Как рассказали ТИА "Острова" в отделении Банка России по Сахалинской области, начальник экономического отдела Иван Когут отметил, что временные сложности с поставками привели к росту цен на апельсины, виноград и яблоки. Помимо этого, мировые факторы, такие как неурожай кофейных зерен и какао-бобов, а также увеличение затрат на зарплаты, упаковку и доставку, вызвали удорожание кофе и шоколада. В результате цены на продовольственные товары в феврале росли быстрее, чем в январе. Также в годовом выражении подорожали легковые автомобили с пробегом, хотя за месяц их стоимость практически не изменилась.

Цены на услуги в феврале демонстрировали менее выраженный рост, чем в предыдущем месяце, особенно это касается зарубежных турпутевок. Одной из причин стало укрепление рубля, а также высокий спрос на туры в феврале прошлого года, который создал базу для снижения темпов прироста цен. При этом инфляция в регионе остается ниже, чем в целом по Дальневосточному федеральному округу (9,6%) и России (10,1%). Однако текущие значения все еще значительно превышают целевой уровень в 4%, что требует продолжения политики высоких ставок для достижения цели к 2026 году.