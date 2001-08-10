Цены на продукты и подержанные авто выросли в Сахалинской области по итогам февраля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В феврале 2025 года годовая инфляция в Сахалинской области достигла 8,1%, ускорившись по сравнению с 7,8% в январе, что связано с ростом издержек производителей и перебоями в логистике. Нестабильная работа паромной переправы из-за непогоды привела к задержкам доставки товаров, что спровоцировало удорожание фруктов и других продовольственных товаров.
Как рассказали ТИА "Острова" в отделении Банка России по Сахалинской области, начальник экономического отдела Иван Когут отметил, что временные сложности с поставками привели к росту цен на апельсины, виноград и яблоки. Помимо этого, мировые факторы, такие как неурожай кофейных зерен и какао-бобов, а также увеличение затрат на зарплаты, упаковку и доставку, вызвали удорожание кофе и шоколада. В результате цены на продовольственные товары в феврале росли быстрее, чем в январе. Также в годовом выражении подорожали легковые автомобили с пробегом, хотя за месяц их стоимость практически не изменилась.
Цены на услуги в феврале демонстрировали менее выраженный рост, чем в предыдущем месяце, особенно это касается зарубежных турпутевок. Одной из причин стало укрепление рубля, а также высокий спрос на туры в феврале прошлого года, который создал базу для снижения темпов прироста цен. При этом инфляция в регионе остается ниже, чем в целом по Дальневосточному федеральному округу (9,6%) и России (10,1%). Однако текущие значения все еще значительно превышают целевой уровень в 4%, что требует продолжения политики высоких ставок для достижения цели к 2026 году.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:57 26 Марта На Сахалине работодателям грозят штрафы до 1 млн рублей за нарушение запрета на труд мигрантов
17:34 27 Марта На Сахалине руководитель стройфирмы "химичил" с бетоном
11:03 25 Марта Более 12 тысяч тонн морепродуктов отправлено за границу из Приморья и Сахалина
17:12 27 Марта У берегов Южной Кореи горело российское судно
10:49 12 Марта На Сахалине водитель без правд устроил жуткую аварию с погибшими
14:46 7 Марта В Южно-Сахалинске будут судить застройщика, который собирал деньги, но дома не строил
15:04 6 Марта В аэровокзале "Южно-Сахалинск" тестируют новый метод посадки и высадки пассажиров
16:29 3 Марта Троих черных кредиторов выявили на Сахалине в 2024 году
Выбор редакции
- 09:55 Вчера Сахалинские школьники отметили юбилей "Алисы в Стране чудес"
- 11:53 28 Марта Новый легкоатлетический манеж в Южно-Сахалинске подключили к электросетям
- 17:29 27 Марта Передвижная выставка музея книги Чехова отправится на Курильские острова
- 16:22 26 Марта В Южно-Сахалинске откроется выставка к юбилею Игоря Фархутдинова
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?