Аэропорт Южно-Сахалинска расширяет рейсы по популярным направлениям

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аэропорт Южно-Сахалинска перешёл на весенне-летнее расписание полётов, значительно расширив количество рейсов по наиболее востребованным направлениям. С апреля пассажиры смогут воспользоваться увеличенным числом прямых и транзитных перелётов, включая более частые рейсы в Москву, Санкт-Петербург и города Дальнего Востока.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала, в новом сезоне аэровокзал будет обслуживать до 60 рейсов ежедневно, что на 40% больше, чем в зимний период. Заместитель генерального директора АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Иван Лимаров отметил, что для обеспечения высокого качества обслуживания все службы комплекса заранее усилили штат сотрудников и обновили технику. Так, рейсы в Москву будут выполняться дважды в неделю уже в апреле, а к августу их число увеличится до четырёх в некоторые дни. Популярный маршрут "Южно-Сахалинск - Владивосток - Екатеринбург - Санкт-Петербург" возобновят с мая, обслуживая его трижды в неделю. Кроме того, авиакомпании "Россия" и "Аврора" усилят связь с Благовещенском, выполняя по четыре рейса еженедельно, а "Ираэро" добавит дополнительные рейсы на Иркутск.

Внутрирегиональные направления также получат развитие: авиакомпании планируют увеличить частоту полётов в Оху, Южно-Курильск, Курильск, Александровск-Сахалинский и Шахтёрск. Для повышения комфорта пассажиров аэровокзал продолжит внедрять новые сервисы. В частности, к началу сезона терминал оснастят колясками для малышей, комнатой для кормления и помещением для выгула питомцев. Напомним, что зимой здесь уже установили кассовые терминалы для оплаты услуг на месте, организовали трансфер негабаритного багажа и оборудовали удобную зону отдыха для маломобильных пассажиров.