Жители Сахалина активно страхуются от укусов клещей перед сезоном
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В преддверии сезона активности клещей на Сахалине растёт популярность страховых полисов "Антиклещ", которые можно оформить в почтовых отделениях региона. Почта России уже реализовала около 100 таких полисов, предоставляя жителям возможность защититься от непредвиденных расходов на лечение после укуса насекомого.
Как рассказали ТИА "Острова" в Почте России, сотрудники почтовых отделений доставляют полисы даже в отдалённые населённые пункты, обеспечивая доступность страхования для всех жителей области. Полис "Антиклещ" не имеет ограничений по возрасту и количеству обращений за медицинской помощью, действует в течение 12 месяцев на всей территории России. В случае укуса клеща застрахованный человек может позвонить в круглосуточный контакт-центр, где ему организуют удаление клеща, введение иммуноглобулина, а при необходимости - госпитализацию и реабилитацию. Если лечение оплачивается самостоятельно, страховая компания компенсирует расходы после согласования. Стоимость полисов варьируется от 300 до 390 рублей, а сумма покрытия достигает 500 тысяч - 2 миллионов рублей.
По данным Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области, пик активности клещей приходится на апрель – май. Специалисты напоминают о важности профилактических прививок против клещевого энцефалита, особенно для тех, кто планирует выезжать в лесные или сельские районы. Подробную информацию о программе добровольного страхования "Антиклещ" можно получить в ближайшем почтовом отделении или у почтальона.
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