Рост оборотов общепита на Сахалине связывают с увеличением туристического потока
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Рост потребительской активности на Дальнем Востоке в феврале 2025 года набрал темпы после небольшого замедления в январе, свидетельствуют данные доклада "Региональная экономика". Владельцы кафе и ресторанов на Сахалине фиксируют устойчиво высокий спрос и прогнозируют его дальнейшее увеличение на фоне растущего туристического потока.
Как рассказали ТИА "Острова" в отделении Южно-Сахалинск Дальневосточного ГУ Банка России, оборот предприятий общественного питания на Сахалине в январе 2025 года вырос более чем на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в реальном выражении. Представители отрасли связывают этот скачок с увеличением числа туристов. Так, за три зимних месяца аэропорт Южно-Сахалинска обслужил свыше 300 тысяч пассажиров, что на 5% превышает показатели прошлого года. Заместитель начальника экономического отдела Отделения Банка России по Сахалинской области Дмитрий Питиляк отметил, что повышенный турпоток стимулирует не только сферу общепита, но и торговлю продовольственными товарами, оборот которой в регионе за 2024 год увеличился на 3,5%.
Данные для доклада "Региональная экономика: комментарии ГУ" собираются на основе мониторинга почти 15 тысяч предприятий, включая 200 компаний из Сахалинской области. Этот масштабный анализ позволяет отслеживать динамику потребительской активности и выявлять ключевые факторы, влияющие на экономическое развитие региона. По мнению экспертов, текущие тренды указывают на устойчивый рост потребительского сектора, поддерживаемый как внутренними, так и внешними экономическими драйверами.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:57 26 Марта На Сахалине работодателям грозят штрафы до 1 млн рублей за нарушение запрета на труд мигрантов
17:34 27 Марта На Сахалине руководитель стройфирмы "химичил" с бетоном
11:03 25 Марта Более 12 тысяч тонн морепродуктов отправлено за границу из Приморья и Сахалина
17:12 27 Марта У берегов Южной Кореи горело российское судно
10:49 12 Марта На Сахалине водитель без правд устроил жуткую аварию с погибшими
14:46 7 Марта В Южно-Сахалинске будут судить застройщика, который собирал деньги, но дома не строил
15:04 6 Марта В аэровокзале "Южно-Сахалинск" тестируют новый метод посадки и высадки пассажиров
16:29 3 Марта Троих черных кредиторов выявили на Сахалине в 2024 году
Выбор редакции
- 09:55 Вчера Сахалинские школьники отметили юбилей "Алисы в Стране чудес"
- 11:53 28 Марта Новый легкоатлетический манеж в Южно-Сахалинске подключили к электросетям
- 17:29 27 Марта Передвижная выставка музея книги Чехова отправится на Курильские острова
- 16:22 26 Марта В Южно-Сахалинске откроется выставка к юбилею Игоря Фархутдинова
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?