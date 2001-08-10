Рост оборотов общепита на Сахалине связывают с увеличением туристического потока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Рост потребительской активности на Дальнем Востоке в феврале 2025 года набрал темпы после небольшого замедления в январе, свидетельствуют данные доклада "Региональная экономика". Владельцы кафе и ресторанов на Сахалине фиксируют устойчиво высокий спрос и прогнозируют его дальнейшее увеличение на фоне растущего туристического потока.

Как рассказали ТИА "Острова" в отделении Южно-Сахалинск Дальневосточного ГУ Банка России, оборот предприятий общественного питания на Сахалине в январе 2025 года вырос более чем на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в реальном выражении. Представители отрасли связывают этот скачок с увеличением числа туристов. Так, за три зимних месяца аэропорт Южно-Сахалинска обслужил свыше 300 тысяч пассажиров, что на 5% превышает показатели прошлого года. Заместитель начальника экономического отдела Отделения Банка России по Сахалинской области Дмитрий Питиляк отметил, что повышенный турпоток стимулирует не только сферу общепита, но и торговлю продовольственными товарами, оборот которой в регионе за 2024 год увеличился на 3,5%.

Данные для доклада "Региональная экономика: комментарии ГУ" собираются на основе мониторинга почти 15 тысяч предприятий, включая 200 компаний из Сахалинской области. Этот масштабный анализ позволяет отслеживать динамику потребительской активности и выявлять ключевые факторы, влияющие на экономическое развитие региона. По мнению экспертов, текущие тренды указывают на устойчивый рост потребительского сектора, поддерживаемый как внутренними, так и внешними экономическими драйверами.