В Южно-Сахалинске прошел всероссийский день бесплатной юридической помощи
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
28 марта в Сахалинской областной библиотеке состоялся всероссийский день бесплатной юридической помощи. Как сообщает ТИА "Острова", ведущие правовые эксперты региона консультировали жителей по актуальным вопросам гражданского, земельного и семейного законодательства.
В мероприятии участвовали представители Ассоциации юристов России, аппарата Уполномоченного по правам человека, Федеральной службы судебных приставов, Министерства юстиции и Государственного юридического бюро. "Наибольший интерес у сахалинцев вызвали вопросы газификации, сделок с землей, наследственного права и жилищных споров", - рассказали организаторы акции.
Как стало известно ТИА "Острова", особое внимание юристы уделили вопросам, связанным с участниками специальной военной операции. Жители островного региона могли получить квалифицированные разъяснения по установлению факта совместного проживания с военнослужащими и другим правовым аспектам. Акция позволила многим сахалинцам найти пути решения наболевших юридических проблем.
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