Каждый второй житель Южно-Сахалинска знает, как отстоять свои права в спорах с работодателем
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Каждый второй респондент знает основные положения Трудового кодекса и готов применять их для защиты своих интересов. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, в том числе из Южно-Сахалинска.
Каждый второй экономически активный житель Южно-Сахалинска знает основные положения Трудового кодекса и готов применять их для защиты своих интересов. Еще 37% осведомлены о своих трудовых правах, но считают, что без помощи юриста отстоять их не смогут.
Респонденты в возрасте от 35 до 45 лет оценивают свою компетентность в вопросах трудового законодательства выше, чем те, кто моложе, и те, кто старше (57%). Среди горожан с доходом от 100 тыс. руб. больше всего тех, кто хорошо знает основные положения ТК и способен отстаивать свои права перед работодателем (61%).
15% рассказали, что не знакомы с нормами трудового законодательства: «Не вижу смысла изучать — нормы всё равно не соблюдаются»; «Мне достаточно жизненного опыта».
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Время проведения: 21—26 марта 2025 года
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