Сахалинские специалисты ЖКХ проверили знания на всероссийском диктанте

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске состоялся Второй Всероссийский Диктант ЖКХ, в котором приняли участие 60 специалистов жилищно-коммунальной сферы региона. Как сообщает ТИА "Острова", акция направлена на повышение правовой грамотности в вопросах предоставления жилищных и коммунальных услуг.

Участники из регионального министерства ЖКХ, Фонда капитального ремонта, Дирекции по реализации программ ЖКХ и Управления по обращению с отходами в течение часа отвечали на вопросы онлайн-тестирования.

"Диктант охватывает все ключевые аспекты ЖКХ - от управления многоквартирными домами до защиты прав потребителей", - пояснили организаторы.

Как рассказала специалист Фонда капремонта Татьяна Смычек, участвующая в акции второй год, подобные мероприятия помогают не только проверить, но и улучшить профессиональные знания.

Участники, правильно ответившие на 20 из 25 вопросов теста, получат электронные сертификаты, подтверждающие их компетентность в сфере жилищно-коммунального хозяйства.