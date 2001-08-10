Сахалинские студенты победили в региональном этапе соревнований "Человеческий фактор"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске подвели итоги регионального этапа всероссийских соревнований "Человеческий фактор" по оказанию первой помощи. Как сообщает ТИА "Острова", победу в конкурсе одержали студенты Сахалинского техникума строительства и ЖКХ, которые теперь представят область на дальневосточном этапе в Хабаровске.
Первый заместитель начальника ГУ МЧС по Сахалинской области Максим Моисеев лично вручил дипломы победителям. "Эти соревнования помогают молодежи освоить жизненно важные навыки оказания первой помощи и психологической поддержки", - подчеркнул Моисеев во время церемонии награждения. Второе и третье места заняли команды Сахалинского государственного университета.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе МЧС, межрегиональный этап соревнований пройдет в апреле в Хабаровске. Победители получат возможность представлять Дальний Восток на всероссийском финале. Организаторы отмечают, что такие конкурсы способствуют формированию культуры безопасности среди молодежи и подготовке грамотных волонтеров.
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