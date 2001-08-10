Сахалинцев приглашают на Снежный фестиваль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На средней станции спортивно-туристического комплекса "Горный воздух" 5 апреля состоится главное весеннее событие для всех любителей зимних развлечений - "Снежный фестиваль-2025". Организаторы подготовили насыщенную программу, в которой участвовали костюмированные спуски, конкурсы и зрелищный "Аквапроезд". Всех жителей и гостей островного региона приглашают присоединиться к празднику, сообщает ТИА "Острова".

Фестиваль стартует в 11:00 с регистрации участников. В 12:00 начнется парад костюмов, после которого состоится розыгрыш призов. Для конкурсантов подготовлены номинации: "Король и Королева фестиваля", "Самый креативный костюм" и детская категория "Сорванцы" для участников до 13 лет. В 12:40 зрители увидят захватывающий костюмированный спуск, а уже в 14:30 начнется самая экстремальная часть программы - "Аквапроезд". Участники решают задачу бассейн с водой на лыжах или сноуборде, соревнуясь за победу в номинациях "Самое эффектное падение", "Лучший трюк" и "Самая большая волна".

Помимо других развлечений, организаторы подготовили насыщенное шоу.