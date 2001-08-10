Южно-Сахалинский аэропорт принимает отборочный этап чемпионата

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 14 по 18 апреля Южно-Сахалинский аэропорт станет площадкой для проведения отборочного этапа всероссийского чемпионата "Профессионалы". Как сообщает ТИА "Острова", в соревнованиях примут участие как студенты, так и действующие сотрудники авиационной отрасли, которые продемонстрируют свои навыки в трех ключевых компетенциях: транспортная безопасность, сервис на воздушном транспорте и работа бортпроводника.

"Задания специально усложнены, чтобы выявить настоящих профессионалов, - рассказала эксперт чемпионата Анна Лещенко. - Например, участникам придется работать с нервными пассажирами или детьми без сопровождения, соблюдая при этом все нормативные требования". Особое внимание уделяется практическим навыкам: досмотру пассажиров и багажа с использованием современного оборудования, которое имеется в распоряжении Южно-Сахалинского аэропорта.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала, впервые за право выхода в финал будут бороться не только студенты, но и действующие сотрудники аэропорта в категории "Индустрия".

"Это отличная возможность показать наш профессионализм на всероссийском уровне и присмотреть перспективных студентов для будущей работы", - отметила директор по персоналу аэровокзала Дарья Моногарова.

В соревнованиях примут участие команды из восьми регионов России, включая Московскую и Ленинградскую области.