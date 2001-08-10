Новый легкоатлетический манеж в Южно-Сахалинске подключили к электросетям

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершились работы по технологическому присоединению к электросетям нового крытого легкоатлетического манежа. Специалисты "Сахалинэнерго" обеспечили современный спортивный объект надежным электроснабжением, что стало важным вкладом в развитие спортивной инфраструктуры региона.

Как сообщает ТИА "Острова", энергетики выполнили масштабные работы: реконструировали две кабельные линии электропередачи напряжением 6 кВ и построили новую трансформаторную подстанцию.

"Объект получил питание от двух независимых источников, что соответствует высшим категориям надежности", - пояснили в пресс-службе компании.

Новый спортивный комплекс мирового уровня, расположенный на пересечении улиц Больничной и Горького, включает шесть 200-метровых круговых дорожек, несколько прямых дорожек различной длины, а также секторы для технических видов легкой атлетики.

Манеж полностью адаптирован для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья и может принимать до 400 зрителей. В "Сахалинэнерго" подчеркивают, что такие проекты способствуют развитию здорового образа жизни и созданию комфортной городской среды.