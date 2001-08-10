Тымовские пожарные изготавливают маскировочные сети для участников СВО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Пожарные села Молодёжное Тымовского района организовали производство маскировочных сетей для участников специальной военной операции. Как сообщает ТИА "Острова", инициатором акции стал начальник местной пожарной части Дмитрий Осадченко, который вместе с коллегами собрал необходимое оборудование и закупил материалы на собственные средства.
"Мы понимаем, насколько важны эти сети для защиты наших бойцов от беспилотников и артиллерии", - рассказал Осадченко. Несмотря на напряжённый график, пожарные регулярно выделяют время на плетение защитных сетей, которые помогают сохранять жизни военных на передовой.
Кроме основного производства, Дмитрий Осадченко научил свою дочь Машу плести тактические браслеты из паракорда. Уже 40 таких изделий отправили в зону СВО. "Эти браслеты могут использоваться в самых разных ситуациях - от эвакуации раненых до бытовых нужд", - пояснили в пресс-службе ПСС Сахалинской области. Коллеги высоко оценили вклад пожарных из Молодёжного в поддержку участников специальной военной операции.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:06 Сегодня В Приморье двое граждан Узбекистана не поделили парковку в аэропорту
09:22 Сегодня Автоинспекция Сахалина выявила 181 нарушение ПДД за сутки
10:19 Сегодня Пьяная сахалинка с утра воткнула нож в грудь своему знакомому
10:39 Сегодня В сахалинской прокуратуре наметили планы по борьбе с преступлениями в миграционной сфере
12:17 21 Марта В Южно-Сахалинске произошла тройная авария
16:44 21 Марта В Южно-Сахалинске 20% женщин при трудоустройстве задают вопрос о планировании завести детей в ближайшее время
13:40 21 Марта 22 марта выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина опасно
12:57 26 Марта На Сахалине работодателям грозят штрафы до 1 млн рублей за нарушение запрета на труд мигрантов
10:49 12 Марта На Сахалине водитель без правд устроил жуткую аварию с погибшими
09:39 28 Февраля В 2024 году 17 сахалинских работодателей получили компенсацию за трудоустройство граждан по программе субсидирования найма
14:46 7 Марта В Южно-Сахалинске будут судить застройщика, который собирал деньги, но дома не строил
15:04 6 Марта В аэровокзале "Южно-Сахалинск" тестируют новый метод посадки и высадки пассажиров
Выбор редакции
- 11:53 Сегодня Новый легкоатлетический манеж в Южно-Сахалинске подключили к электросетям
- 17:29 Вчера Передвижная выставка музея книги Чехова отправится на Курильские острова
- 16:22 26 Марта В Южно-Сахалинске откроется выставка к юбилею Игоря Фархутдинова
- 14:46 26 Марта Школьники Южно-Сахалинска приняли участие в квизе о жизни изобретателя Можайского
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?