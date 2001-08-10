Тихоокеанское
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11:50, | Новости общества Сахалина и Курил

Тымовские пожарные изготавливают маскировочные сети для участников СВО

Тымовские пожарные изготавливают маскировочные сети для участников СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пожарные села Молодёжное Тымовского района организовали производство маскировочных сетей для участников специальной военной операции. Как сообщает ТИА "Острова", инициатором акции стал начальник местной пожарной части Дмитрий Осадченко, который вместе с коллегами собрал необходимое оборудование и закупил материалы на собственные средства.

"Мы понимаем, насколько важны эти сети для защиты наших бойцов от беспилотников и артиллерии", - рассказал Осадченко. Несмотря на напряжённый график, пожарные регулярно выделяют время на плетение защитных сетей, которые помогают сохранять жизни военных на передовой.

Кроме основного производства, Дмитрий Осадченко научил свою дочь Машу плести тактические браслеты из паракорда. Уже 40 таких изделий отправили в зону СВО. "Эти браслеты могут использоваться в самых разных ситуациях - от эвакуации раненых до бытовых нужд", - пояснили в пресс-службе ПСС Сахалинской области. Коллеги высоко оценили вклад пожарных из Молодёжного в поддержку участников специальной военной операции.

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