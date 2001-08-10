В сахалинской прокуратуре наметили планы по борьбе с преступлениями в миграционной сфере

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 марта 2025 года в прокуратуре Сахалинской области состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов. Под председательством прокурора области Вячеслава Шайбекова участники обсудили вопросы профилактики и противодействия экстремизму, терроризму, а также преступлениям в миграционной сфере.

В мероприятии приняли участие ключевые представители региональных ведомств, включая Главного федерального инспектора области Ивана Терентьева, первого заместителя губернатора Сергея Байдакова, начальника Управления Министерства юстиции России по области Олега Данильченко и начальника территориального отдела Роскомнадзора Дмитрия Кузнецова. Как сообщает ТИА "Острова", участники совещания уделили особое внимание усилению межведомственного взаимодействия.

По итогам встречи стороны определили основные направления совместной работы и наметили конкретные мероприятия для повышения эффективности борьбы с экстремистскими и террористическими проявлениями.