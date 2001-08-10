В южно-сахалинской школе прошли выборы президента с использованием КОИБ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В средней школе №1 Южно-Сахалинска завершились выборы президента ученического самоуправления. Победу с результатом 171 голос одержал Кирилл Трифонов, который обошел четырех других кандидатов.

Как сообщает ТИА "Острова", выборы прошли при поддержке избирательной комиссии Сахалинской области. Школьники голосовали с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), а организаторы подготовили списки избирателей и специальные школьные бюллетени.

"Мы постарались максимально приблизить процедуру к реальным выборам", - рассказали в территориальной избирательной комиссии.

Особую роль в организации выборов сыграла заместитель директора школы Виктория Лукьянчикова, которая одновременно возглавляет участковую избирательную комиссию №315. Председатель облизбиркома Виктория Черкасова отметила, что такие мероприятия помогают школьникам понять важность выборов и подготовиться к будущему участию в избирательном процессе.

"Это формирует доверие к демократическим процедурам с юных лет", - подчеркнула Черкасова.