В южно-сахалинской школе прошли выборы президента с использованием КОИБ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В средней школе №1 Южно-Сахалинска завершились выборы президента ученического самоуправления. Победу с результатом 171 голос одержал Кирилл Трифонов, который обошел четырех других кандидатов.
Как сообщает ТИА "Острова", выборы прошли при поддержке избирательной комиссии Сахалинской области. Школьники голосовали с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), а организаторы подготовили списки избирателей и специальные школьные бюллетени.
"Мы постарались максимально приблизить процедуру к реальным выборам", - рассказали в территориальной избирательной комиссии.
Особую роль в организации выборов сыграла заместитель директора школы Виктория Лукьянчикова, которая одновременно возглавляет участковую избирательную комиссию №315. Председатель облизбиркома Виктория Черкасова отметила, что такие мероприятия помогают школьникам понять важность выборов и подготовиться к будущему участию в избирательном процессе.
"Это формирует доверие к демократическим процедурам с юных лет", - подчеркнула Черкасова.
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