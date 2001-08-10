Тихоокеанское
информационное агентство
28 Марта 2025
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14:50, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинские пожарные отработали действия при ЧС на объектах с массовым пребыванием людей

Сахалинские пожарные отработали действия при ЧС на объектах с массовым пребыванием людей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 марта пожарно-спасательные подразделения Сахалинской области провели масштабные тактические учения. Специалисты отрабатывали действия по тушению пожаров и эвакуации людей на объектах с массовым пребыванием граждан.

Как сообщает ТИА "Острова" в Агентстве по делам ГО, ЧС и ПБ, учения проходили по заранее разработанному сценарию, максимально приближенному к реальным чрезвычайным ситуациям.

Учения состоялись в рамках плана профессиональной подготовки на 2025 год. После завершения практической части руководители провели детальный разбор действий личного состава. Все поставленные перед спасателями задачи они выполнили в полном объеме, что подтвердило высокий уровень готовности подразделений к реальным чрезвычайным ситуациям.

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