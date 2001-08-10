В Южно-Сахалинске пройдет ярмарка вакансий УМВД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Управление МВД России по Сахалинской области организует ярмарку вакансий, которая пройдет 3 апреля 2025 года в Южно-Сахалинске. Мероприятие состоится в Центре занятости населения по адресу: ул. Ленина, д. 283а, начало в 11:00.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД, сотрудники кадровых подразделений подробно расскажут о преимуществах службы в органах внутренних дел, объяснят процедуру трудоустройства и ответят на все вопросы участников. Для удобства и продуктивного взаимодействия организаторы рекомендуют приносить с собой резюме.

Ярмарка вакансий станет отличной возможностью для жителей Сахалинской области узнать о карьерных перспективах в УМВД и напрямую пообщаться с представителями кадровой службы.