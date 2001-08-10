08:57, | Новости общества Сахалина и Курил
Благодаря партпроектам "Единой России" на Сахалине обновляют сельские клубы и организовывают экскурсии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Благодаря партийному проекту ЕР "Культура малой Родины" в Сахалинской области возводятся новые современные Дома культуры, обновляются и оснащаются уже действующие. По инициативе местных отделений партии в школах муниципалитетов появляются новые форматы внеурочной деятельности. Например, для ребят из Поронайского района запустили программу культурно-познавательных школьных поездок в областную столицу.
- Развитие и поддержка культуры в регионах - важное направление в народной программе партии, - подчеркивает секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.
Для этого процесса также необходимо учитывать кадровый вопрос. На Съезде партии в программный документ была добавлена новая инициатива "Земский работник культуры". Ранее ее важность отметил президент Владимир Путин.
- В этом году на ее реализацию направлено больше одного миллиарда рублей, в 2026 и 2027 годах - по 2,5 миллиарда рублей. Подъемные в размере двух миллионов рублей могут получить работники культуры, которые приезжают работать в населенные пункты численностью до 50 тысяч человек в новых регионах и Дальневосточном федеральном округе, - цитирует Владимира Якушева сайт ER.RU.
В связи с географическими особенностями Сахалинской области Дома культуры нередко становятся центром жизни сел и отдаленных городов. Поэтому особенно важно обновлять и развивать эти учреждения, обеспечивать их техникой и оборудованием. Яркий пример - село Стародубское, где проживают 1 700 человек. В 2023 году здесь капитально отремонтировали местный Дом культуры. В нем расположены школа искусств, выставочное пространство, библиотека, кулинарная мастерская и хореографические классы.
- Дом культуры собрал у себя еще и с десяток волонтерских объединений. Часто здесь проводятся благотворительные ярмарки, на которых волонтеры продают сделанные своими руками вязаные вещи, мыло ручной работы, свечи, а на выпечку даже заранее принимают заказы. Люди такие мероприятия ждут, не пропускают ни одного, часто даже выстраиваются в очереди, - рассказала зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Дарья Лантратова.
Ремонт провели также в Домах культуры в Макаровском городском округе, Тымовском, Анивском, Долинском и Корсаковском районах. В планах обновление еще четырех учреждений, три из них в селах Рыбацкое, Песчанское и Успенское.
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Новости общества Сахалина и Курил
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