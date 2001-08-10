Исследование выявило основные причины отказа соискателей от вакансий в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более половины жителей Южно-Сахалинска хотя бы раз отказывались от предложений о работе после успешного собеседования. Как показало исследование сервиса SuperJob, основные причины отказа - низкая зарплата, несоответствие обещаний работодателя и наличие более выгодных альтернатив.

Чаще всего отклоняют предложения о работе соискатели в возрасте 35-44 лет (59%) и те, чей доход составляет 50-100 тысяч рублей (62%). Среди всех опрошенных экономически активных жителей города 53% признались, что хотя бы раз отказывались от трудоустройства, несмотря на успешно пройденное собеседование.

Исследование выявило конкретные причины таких решений. 23% респондентов назвали основной проблемой низкий уровень заработной платы. Еще 18% столкнулись с несоответствием обещаний работодателя реальным условиям. "Мы часто видим, что компании завышают зарплаты в объявлениях или обещают несуществующие бонусы", - рассказали ТИА "Острова" в аналитическом отделе SuperJob. 17% опрошенных получили более выгодные предложения от других работодателей, а 12% отказались из-за неудобного графика или условий труда. Каждый десятый участник опроса отметил сложности в общении с руководством как причину отказа.

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Время проведения: 6—20 марта 2025 года