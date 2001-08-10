Сахалинские спасатели предупредили о высокой лавинной опасности в восьми районах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине сохраняется высокая лавинная опасность – под угрозой восемь районов, включая Южно-Сахалинск. Региональный противолавинный центр Сахалинского УГМС предупредил о риске схода снежных масс 27-28 марта в Смирныховском, Углегорском, Томаринском, Холмском, Невельском, Макаровском, Долинском районах и в областной столице.
Как стало известно ТИА "Острова", администрации этих территорий уже получили экстренные рекомендации по противодействию возможным ЧС. Спасатели и спецтехника приведены в готовность для оперативного реагирования. Власти и МЧС координируют действия, чтобы минимизировать угрозу для населения и инфраструктуры.
В Главном управлении МЧС России по Сахалинской области подчеркивают, что ситуация остается под постоянным контролем. Жителям опасных зон советуют избегать походов в горные районы и соблюдать осторожность.
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