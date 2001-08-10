Росгидромет предупредил об опасности выхода на лёд в заливе Мордвинова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинское управление Росгидромета предупредило жителей области об активном разрушении ледового покрова в восточной части залива Мордвинова. Специалисты настоятельно рекомендуют воздержаться от любых выходов на лёд, так как это может привести к трагическим последствиям.

Как сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на метеорологов, процесс весеннего разрушения остатков припая продолжается 27 марта. Лёд становится непрочным и неспособным выдерживать даже минимальные нагрузки. Выход на такую поверхность представляет прямую угрозу для жизни.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации специалисты рекомендуют немедленно звонить по единому номеру экстренных служб 112. Спасатели напоминают, что весенний лёд особенно коварен - даже при кажущейся прочности он может неожиданно проломиться под ногами.