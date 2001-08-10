Росгидромет предупредил об опасности выхода на лёд в заливе Мордвинова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинское управление Росгидромета предупредило жителей области об активном разрушении ледового покрова в восточной части залива Мордвинова. Специалисты настоятельно рекомендуют воздержаться от любых выходов на лёд, так как это может привести к трагическим последствиям.
Как сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на метеорологов, процесс весеннего разрушения остатков припая продолжается 27 марта. Лёд становится непрочным и неспособным выдерживать даже минимальные нагрузки. Выход на такую поверхность представляет прямую угрозу для жизни.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации специалисты рекомендуют немедленно звонить по единому номеру экстренных служб 112. Спасатели напоминают, что весенний лёд особенно коварен - даже при кажущейся прочности он может неожиданно проломиться под ногами.
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