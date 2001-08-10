Тихоокеанское
информационное агентство
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13:51, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Сахалинской области запущен мониторинг контейнерных площадок в тестовом режиме

В Сахалинской области запущен мониторинг контейнерных площадок в тестовом режиме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках федерального партийного проекта "Единой России" - "Чистая страна" стартовал общественный контроль за состоянием контейнерных площадок для мусора. Проверка поможет оценить их соответствие экологическим стандартам. Будут анализироваться состояние контейнерных площадок и работа регионального оператора по вывозу мусора.

Как это работает?
- мониторинг проводится через мобильное приложение "Рябина";
- участвовать могут все желающие: волонтеры, сторонники партии, активные граждане;
Заполненные в приложении анкеты проходят модерацию, после чего данные о состоянии контейнерных площадок поступают в учет.

Важно!
Сейчас идет тестовый режим (до 7 апреля). Полученная информация и отзывы помогут скорректировать организацию работы и доработать приложение перед его масштабированием.
Хотите присоединиться?

Скачайте инструкцию по работе с приложением по ссылке начнитемониторинг в своем районе.
Вместе сделаем наш регион чище!

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