На Сахалине работодателям грозят штрафы до 1 млн рублей за нарушение запрета на труд мигрантов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 1 января 2025 года в регионе действует запрет на привлечение иностранных работников по патентам к 24 видам экономической деятельности. Нарушителям грозят крупные штрафы и даже приостановка бизнеса, но те, кто успел заключить договоры до нового года, могут работать до окончания срока патента.

Как сообщает ТИА "Острова", под ограничения попали такие сферы, как производство хлеба, розничная торговля продуктами, охранные услуги, такси, рестораны, доставка еды, образование и пассажирские перевозки. Запрет касается не только компаний, но и частных лиц – например, нельзя нанимать мигрантов для работы в домашних хозяйствах.

Штрафы для юрлиц могут достигать 1 млн рублей за каждого незаконно трудоустроенного иностранца, а в крайних случаях власти вправе приостановить деятельность фирмы на 90 суток. При этом, как пояснили в агентстве по труду и занятости населения, запрет распространяется и на компании, у которых среди дополнительных видов деятельности есть хотя бы один из 24 запрещённых.

Иностранцы, официально трудоустроенные до 1 января, могут продолжать работу до окончания срока патента, но только в тех сферах, которые впервые попали под ограничения в 2025 году. За разъяснениями работодатели и мигранты могут обращаться по телефону регионального агентства: 8 (4242) 67-25-44.