Энергетики на Сахалине завершают реконструкцию ЛЭП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ПАО "Сахалинэнерго" завершает работы по реконструкции линии электропередачи напряжением 35 кВ в Холмском районе. Проект реализуется в рамках программы обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК), направленной на повышение качества и надёжности электроснабжения региона.

Как сообщает ТИА "Острова", линия электропередачи Т-206, соединяющая подстанции "Яблочная" и "Костромская", обеспечивает подачу электроэнергии сёлам Яблочное и Костромское, а также играет важную роль в резервировании электроснабжения населённых пунктов северной части Холмского городского округа. ЛЭП была построена около 40 лет назад, и, несмотря на регулярные ремонты, её надёжность снизилась из-за повышенных нагрузок.

В рамках реконструкции энергетики установили 144 опоры и заменили 19 км провода на облегчённый компактированный провод с увеличенной пропускной способностью в гололёдоупорном исполнении.

Напомним, программа ПОУРЭК стартовала четыре года назад. В её рамках планируется реконструировать или построить 31 ЛЭП напряжением 35-220 кВ общей протяжённостью 922 км и 21 трансформаторную подстанцию общей мощностью 790 МВА. Необходимость программы обусловлена сложными климатическими условиями Сахалина, включая сильные циклоны и ледяные дожди, которые не учитывались при проектировании сетей в прошлом.