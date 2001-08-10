В Поронайске заработает горячая линия по приему детей в первые классы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области 27 марта начинается прием заявлений в первые классы на 2025-2026 учебный год. Прием заявлений стартует с 9:00.

Заявление можно подать:

- на портале государственных услуг Российской Федерации (ГосУслуги) в разделе "Услуги" - "Образование. Дети";

- на портале образовательных услуг Сахалинской области в разделе "Регистрация заявления" - "Регистрация заявления в 1 класс на будущий учебный год";

- в закрепленной за территорией проживания ребенка школе.

Получение начального общего образования в образовательных организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев на 1 сентября учебного года.

В Поронайске с 17 марта начинает работу горячая линия по приему в 1 класс: 8 (42431)56-001 доб.211 по будням с 8:30 до 16:45.

Специалисты Департамента образования, культуры и спорта готовы ответить на вопросы и помочь в процессе подачи заявлений.