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На Камчатке каюр Алексей Попов получил приз "Памяти Владимира Самарского"

На Камчатке каюр Алексей Попов получил приз

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участник гонки "Берингия" Алексей Попов первым преодолел экватор трассы Камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках "Берингия - 2025" по маршруту Эссо - Усть-Камчатск. Алексей стал обладателем приза "Памяти Владимира Самарского" в пятый раз. Первую такую награду он получил в 2003 году.

"Легендарный вертолетчик Владимир Самарский - это тот человек, который в любые погодные условия забрасывал на старт гонки и обратно каюров и их собак из самых северных поселков и осуществлял доставку грузов для гонки. Это была неоценимая помощь", - рассказал руководитель Камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках "Берингия - 2025" Андрей Рудович

Традиционно приз изготавливает мастерская флорентийской мозаики "Теви". Владелица мастерской, мастер и художник по камню Галина Рычагова на протяжении многих лет создает неповторимые награды с камчатскими сюжетами.

Напомним, маршрут большой гонки "Берингия" проходит сначала по западному побережью полуострова, после чего участники преодолеют Карагинский перевал и будут идти вдоль восточного побережья Камчатки до Усть-Камчатска. В среднем прохождение этой гонки занимает три с половиной недели. Протяженность маршрута от Эссо до Усть-Камчатска - 1425 км.

Материал и фото с сайта: beringia41.ru

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