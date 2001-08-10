На Камчатке каюр Алексей Попов получил приз "Памяти Владимира Самарского"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Участник гонки "Берингия" Алексей Попов первым преодолел экватор трассы Камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках "Берингия - 2025" по маршруту Эссо - Усть-Камчатск. Алексей стал обладателем приза "Памяти Владимира Самарского" в пятый раз. Первую такую награду он получил в 2003 году.
"Легендарный вертолетчик Владимир Самарский - это тот человек, который в любые погодные условия забрасывал на старт гонки и обратно каюров и их собак из самых северных поселков и осуществлял доставку грузов для гонки. Это была неоценимая помощь", - рассказал руководитель Камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках "Берингия - 2025" Андрей Рудович
Традиционно приз изготавливает мастерская флорентийской мозаики "Теви". Владелица мастерской, мастер и художник по камню Галина Рычагова на протяжении многих лет создает неповторимые награды с камчатскими сюжетами.
Напомним, маршрут большой гонки "Берингия" проходит сначала по западному побережью полуострова, после чего участники преодолеют Карагинский перевал и будут идти вдоль восточного побережья Камчатки до Усть-Камчатска. В среднем прохождение этой гонки занимает три с половиной недели. Протяженность маршрута от Эссо до Усть-Камчатска - 1425 км.
Материал и фото с сайта: beringia41.ru
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